Stikstofstrijder Vollenbroek: Nederland is het vieste jongetje van Europa

Nee, Johan Vollenbroek heeft geen hekel aan boeren. Integendeel. Hij mag dan vaak juridisch te keer gaan tegen die 'schandelijke’ intensieve veehouderij, dat is niet tegen de boer gericht, maar tegen het beleid, legt hij uit.



Hij is zelf zoon van een boer, uit de Achterhoek. Het bedrijf had geen toekomst, maar anders had hij het misschien wel overgenomen.



Op zijn eettafel staat al meer dan twee maanden een bundeltje opgerolde papieren met een grote rode strik eromheen. Het is de uitspraak van de Raad van State van 29 mei, waarin de hoogste bestuursrechter van ons land korte metten maakte met het stikstofbeleid van de overheid.



De zaak werd aangespannen door Mobilisation for the Environment (Mob), waarvan Vollenbroek voorzitter is. ‘Een persoonlijke mijlpaal’, zegt hij daarover. ,,Maar het is ook triest dat het zover heeft moeten komen.’’