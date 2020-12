Stilte in de kille stad, maar op de markt is het druk en gezellig: ‘Ik vind het hier veilig genoeg’

Kroegbaas is nu bingomas­ter: kerstbingo van café De Derde Kamer is grote hit

18 december NIJMEGEN - De thuisbingo van café De Derde Kamer is een grote hit. Duizenden Nijmegenaren loggen in. Zaterdag is de Xmas BingoShow, een avondvullend live programma met artiesten en interactie met kijkers. ,,Je ziet bekenden voorbijkomen, dat maakt het leuk.”