Stoelendans in Nijmeegs college: weer stapt een wethouder voortijdig op

Tiemens heeft zich als wethouder beziggehouden met duurzaamheid, wonen, parkeren, groen en water. Als bestuurder was zij zo al betrokken bij de Groene Metropoolregio. Dat is de opvolger van de regio Arnhem-Nijmegen: een samenwerkingsverband tussen 18 regiogemeenten voor wonen, werken en mobiliteit.

Wethouder Helmer stopt: ‘Ik heb een nieuw spiegelbeeld om te verwerken. Ik schaam me niet’

Duurzame en groene groei

Ze laat in een persbericht van GroenLinks weten dat bij de Metropoolregio al haar liefdes samenkomen: ,,Zo kan ik op regionaal niveau gaan werken aan duurzame en groene groei, op het gebied van mobiliteit, woningbouw en economie. De functie start per 1 september, dus ik kan mijn bestuurstermijn in Nijmegen helaas net niet volmaken.”