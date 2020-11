Stoepkrijt en anonieme brieven in Nijmeegse straat roepen vragen op: ‘Heel mysterieus’ en ‘warrige actie’

De brief:

‘Om de scherpte in gesprek met de gemeente op te zoeken is op uw straat geschreven. Wij hopen op de volgende krantenkop: ‘Wijk Hees gebruikt (miljoenen)schilderij in conflict met de gemeente Nijmegen’. De tekst ‘sell the house sell the car sell the kids’ is afkomstig uit de film Apocalypse Now. De kunstenaar heeft Christopher Wool hier een tekstschilderij van gemaakt en dat is recent verkocht voor 24 miljoen dollar. De gebruikte verf is ecologisch stoepkrijt en verdwijnt binnen enkele dagen. Wilt u dit aub op Nextdoor posten.