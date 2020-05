Stoet van zo'n 25 peperdure Mercedessen bij Nijmegen aan de kant gezet door politie

FOTOSERIE Overal in de rij voor Moederdag­ca­deau, sneakers, kleding en ijs in Nijmegen

9 mei NIJMEGEN - In de Nijmeegse winkelstraten vormden zich zaterdagmiddag weer rijen voor de diverse winkels. Vooral parfumeriezaken boerden op deze zaterdag voor Moederdag goed. Voor Douglas, ICI Paris en Rituals, allemaal in de Broerstraat, vormden zich een rij van klanten, keurig op anderhalve meter afstand in de aangegeven vakken.