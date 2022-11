Stookschaamte? Of juist koudeschaamte? Gaat de verwarming aan als je bezoek krijgt?

Deze Nijmeegse kroeg boycot het WK in Qatar: ‘Het voelt zo verkeerd om vrolijk te gaan juichen’

NIJMEGEN - Wie het WK voetbal wil kijken op groot scherm in de kroeg, kan niet terecht bij het Nijmeegse café De Regenboog. De kroeg in het centrum, gericht op lhbtiq+’ers, boycot het WK. ,,Het is van de zotte om te juichen terwijl onze doelgroep in het organiserende land Qatar wordt veroordeeld”, zegt eigenaar Patrick Nijenhuis.

12 november