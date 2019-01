Stop op tankstations met fossiele brandstoffen in Nijmegen; Arnhem volgt mogelijk

UPDATE Trein na ‘verdachte situatie’ stilgezet bij Veenendaal, verdachte aangehou­den

30 januari VEENENDAAL/ ARNHEM - Het treinverkeer op de lijn Arnhem-Utrecht is woensdag aan het begin van de middag ontregeld na een incident in een trein. Volgens de politie is kort voor 14.00 uur een man aangehouden nadat hij mensen wat aan wilde doen in een trein bij station Veenendaal-De Klomp. Het treinverkeer werd kort na 14.00 uur weer hervat.