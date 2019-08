Stormvloed aan reacties op actie voor behoud van graf Gekke Eddie

Het graf van de bekende Nijmegenaar Eddie Otten, die lange tijd in de instelling Groesbeekse Tehuizen woonde, dreigde te verdwijnen omdat de (verre) familie er van af zag de grafrechten te verlengen. Hennie Smit trok aan de bel en vroeg zich af of er geen actie opgestart kon worden om het graf te bewaren. Zij vond bijval bij klinisch psycholoog Hans Zweers, die Eddie goed kende. Zij vertelden hun verhaal eerder deze week in De Gelderlander en daarna stroomde reacties binnen.



,,We krijgen zulke lieve mails”, zegt Smit. ,,Zo schreef iemand dat hij namens zijn opa en oma geld wilde geven. Die hebben Eddie goed gekend.” Smit twijfelde aanvankelijk of er genoeg zou binnen komen, nu denkt ze dat de grafrechten mogelijk zelfs voor 20 jaar verlengd kunnen worden. ,,Als er dan nog geld over is, kunnen we het graf extra mooi onderhouden met bloemen. Ik hou van een bloeiende hof. Het moet geen dooie boel worden, zeg ik altijd.”