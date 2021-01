Straatarm Nijmeegs gezin blikt terug op luxe ruil met familie Pos: ‘Dit vergeten we nooit meer’

Pornstar Martini per post: Arnhemse horecacom­pag­nons zetten in op doe-het-zelfcock­tails

11 januari ARNHEM/ NIJMEGEN - ‘Als we zelf geen cocktails kunnen shaken, dan laten we dat toch over aan de mensen thuis?’ Met die gedachte begonnen Tim Wildenbeest (35) en Djordi te Nijenhuis (33) afgelopen november met een nieuw concept: cocktails per post. Luxe doe-het-zelfcocktails die door de brievenbus passen. En het blijkt een succes: een strohalm in een moeilijk jaar voor de twee Arnhemse horecaondernemers.