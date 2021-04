Straatartiest Leo wil je in deze tijd laten lachen met een meterslange slak: ‘Iedereen wil kind zijn’

Burgemeester in coronatijd Burgemees­ter Hubert Bruls: ‘Over een jaar zijn we zeker van coronamaat­re­ge­len af’

17 april NIJMEGEN - Hoewel fel bekritiseerd, gaat het vaccineren in ons land sneller en beter dan gedacht. Dat stelt Nijmegens burgemeester Hubert Bruls. Hij is ook optimistisch over de toekomst ná corona. ,,Over een jaar zijn we zeker van alle maatregelen af.’’