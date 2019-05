Straatmuzikanten zorgen voor overlast in Nijmegen: ‘Eerste week was wel leuk, daarna wordt het eentonig’

Ergernis over smalle voetstrook Groene­straat: ‘Niet bereikbaar voor rollators en rolstoelen’

12:00 NIJMEGEN - Onbegrijpelijk. Zo noemt het Nijmeegse CDA-raadslid Marjolijn Mijling de herinrichting van de Groenestraat in Nijmegen, waarbij tegels van het voetpad moeten wijken voor een groenstrook. Gevolg: mensen met een rollator, kinderwagen of in een rolstoel kunnen nauwelijks nog instappen in een aan de straatkant geparkeerde auto.