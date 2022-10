Straatpastor Lucy biedt compassie zonder poespas: ‘Ik heb geen behandelplan en vraag alleen ‘Wil je koffie’?’

Daklo­zendag met knipbeur­ten en dronken­mans­ra­ce

NIJMEGEN - De Nijmeegse Daklozendag op 7 oktober is bedoeld voor dak- en thuislozen en iedereen die zich bij hen betrokken voelt. Met gratis knipbeurten en een dronkenmansrace waarbij de deelnemers met een speciale bril kunnen ervaren hoe het is in kennelijke staat te verkeren.

6 oktober