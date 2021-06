Straatrover bedreigde slachtoffer op klaarlichte dag met kapotte wijnfles; mogelijk bekend gezicht in de Molenstraat

De examens zitten erop, hoe is het onze scholieren vergaan? ‘Ik heb er geen goed gevoel over’

14:45 Dinsdag was het officieel de laatste dag van de examens voor het voortgezet onderwijs. Voor deze vmbo-, havo- en vwo-scholieren is het nu wachten geblazen op de uitslag. En het is tijd om te feesten, al kan dat vanwege corona niet al te uitbundig. Omdat de lessen door alle coronamaatregelen niet optimaal waren, gelden er speciale compensatieregels. Daar maakt niet iedereen gebruik van. Vijf eindexamenkandidaten vertellen over hun ervaringen.