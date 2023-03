Straks 1200 vluchtelingen op sportpark in Nijmegen, hoe zit dat precies?

Voormalig Belasting­kan­toor weer helemaal bewoond: Binder en asielzoe­kers vullen ieder een deel

In totaal 117 kamers in de hoogbouw en maximaal 120 asielzoekers in de laagbouw. Daarmee is het voormalige Belastingkantoor aan de Stieltjesstraat helemaal gevuld.