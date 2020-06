Strand aan Lentse Plas bezaaid met afval na zomerse dagen

Dat terwijl er genoeg plek lijkt te zijn om het afval kwijt te kunnen. De Dar heeft in opdracht van de gemeente in de maanden mei tot en met september acht afvalcontainers à 240 liter per stuk geplaatst. In totaal 1920 liter aan afvalbak om rotzooi kwijt te kunnen. Deze containers worden twee keer per dag geleegd, om 6.00 uur en om 18.00 uur.