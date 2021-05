Streep door stadspeiling over woningen op Veur-Lent, politiek reageert furieus: ‘Ze willen pertinent bouwen. Arrogantie ten top’

Burgemees­ter Bruls stuurt demonstran­ten weg na rustig verlopen pro-Palestina-ac­tie: ‘De sfeer dreigde om te slaan’

16 mei NIJMEGEN - Geen geweld, wél veel kabaal. De pro-Palestina-manifestatie in Nijmegen is zondag vreedzaam verlopen. Aan het eind trokken tientallen demonstranten het stadscentrum in. Toen dreigde de sfeer om te slaan en werd de bijeenkomst op last van burgemeester Bruls ontbonden.