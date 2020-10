Strengere coronaregels dwarsbomen Zevenheuvelenloop: kans op doorgang ‘nagenoeg nul’

De organisatie van de Zevenheuvelenloop vergadert woensdag over een definitief besluit. Verder wil Vandevelde eerst nog in in gesprek met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de betrokken gemeenten. ,,Dat lijkt me wel fraai. Zij hebben ook de nek voor ons uitgestoken.’’



Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond tijdens een persconferentie onder meer duidelijk dat voorlopig een verbod op evenementen en sportwedstrijden geldt. Verwachting is dat deze extra maatregelen om de nieuwe coronagolf te bestrijden, net als de andere aangescherpte coronaregels, zeker vier weken blijven gelden. De Zevenheuvelenloop staat gepland voor zaterdag 14 en zondag 15 november.



,,Volgens mij zijn evenementen niet de eerste dingen die ze weer toestaan’’, zegt Vandevelde. ,,Dus dat lijkt me een lastige zaak worden. Ontzettend balen, want ons plan was gewoon goedgekeurd. Maar ja, de enorme coronacijfers halen dat dan weer in. Daar kunnen wij niks aan doen.’’