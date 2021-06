Strepen of niet: wéér rijdt vrachtwagen zich klem onder berucht viaduct De Oversteek

Video Aanhanger omgevallen na botsing met het berucht lage viaduct van de Oversteek

16 september NIJMEGEN - Bij het viaduct onder de brug De Oversteek in Nijmegen is maandagochtend een aanhanger met bouwmaterialen omgevallen nadat hij het viaduct geraakt had. Het is het zoveelste incident bij het viaduct, dat slechts 2,90 meter hoog is. Er raakte niemand gewond.