Strijd, de levensader voor Hans van Delft, tot de laatste dag

Begin deze maand sprak hij zich in een interview met De Gelderlander nog ondubbelzinnig uit over zaken hem die hem tegen de machtige borst stuitten. Zijn kritiek op de huidige bestuurlijke aanpak bij de gevallen eerstedivisieclub NEC was haarscherp en bikkelhard.



Maar werd zonder morren gepikt door hen die het betrof. Er is groot respect voor zijn verrichtingen voor de Nijmeegse club. Groter dan hij zelf kon of wilde zien.



Na een leven lang het heft in handen hield hij ook in zijn zieke laatste maanden de regie zelf. Behandelingen tegen de kanker zouden hem fataal worden, zo waren de doktoren eensgezind. Maar Van Delft had zelf al de beslissing genomen om dat traject niet in te gaan: ‘Zo groot als ik ben en zo oud als ik ben: ik ben doodsbenauwd voor die behandeling’, sprak hij begin deze maand. Eerlijk en recht voor z’n raap, precies zoals hij was.