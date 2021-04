Strooiwagens van DAR draaien weer volop dienst: ‘Er is ook extra veel zout gestrooid vanwege de sneeuw’

Video Moet ik mijn stoep sneeuwvrij maken? En als ik val en iets breek, wie is dan aansprake­lijk?

8 februari NIJMEGEN/ARNHEM - De straten die nu nog wit zijn, blijven wit tot het gaat dooien. Of je moet als buurt zelf je straat sneeuwvrij maken? Want de gemeentelijke sneeuwschuivers komen niet langs. Werkgever of winkelier? Aan de slag, want anders kun je een rekening gepresenteerd krijgen.