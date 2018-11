Stroomstoring Nijmegen opgelost

Einde van Eerste Wereldoor­log herdacht in volle Antonius van Paduakerk

7:30 NIJMEGEN - In Parijs werd het einde van de Eerste Wereldoorlog, op 11 november 1918, gisteren groots herdacht. Maar ook in Nijmegen werd daarbij stilgestaan. In een goed gevulde Antonius van Paduakerk hield het Nijmeegse koor Mnemosyne een herdenkingsconcert.