Student Furkan schrikt van harteloosheid jongeren in BNN programma ‘Schuldig of niet?’

Furkan Sogut: ,,Mensen hebben vaak meteen hun oordeel klaar. Schuldig of niet? probeert duidelijk te maken dat er heel veel kanten aan een geweldsdelict kunnen zitten. Dat het niet altijd zwart of wit hoeft te zijn.’’



De casus die de student Nederlands in het programma van Tim Hofman kreeg voorgelegd was simpel. Een voetbalscheidsrechter voelt zich na afloop van de wedstrijd in zijn auto zo bedreigd dat hij gas geeft en een van zijn belagers omver rijdt. Noodweer of niet, schuldig of niet? Dat is de vraag, die uiteindelijk door de rechtbank wordt beantwoord. Maar niet voordat een drietal experts en een jongerenpanel, waar onder Furkan, hun mening hebben gegeven. De uitkomst zegt Furkan niet te willen verklappen, maar wel dat hij af en toe versteld stond van de zijn inziens boute uitspraken van anderen. ,,Vooral tegen het eind van de discussie rezen me soms de haren te berge. Mensen kunnen zo harteloos oordelen. Ik moest echt mijn best doen me te beheersen.’’