Studente Fleur durft geen prik te nemen om haar ouders: ‘Ze zijn echt niet gek’

Wat de hele kwestie wrang maakt: ze is niet per se tegen vaccineren. Maar uit angst voor de reactie van haar ouders durft ze de prik tegen corona niet te nemen.



,,Tijdens de eerste corona-lockdown waren ze nog meegaand en snapten ze dat het land op slot moest,” zegt Fleur. Maar hoe langer de maatregelen aanhielden, hoe meer het virus tussen Fleur en haar ouders in kwam te staan.



,,Elk gesprek ging over corona. Zelfs als ik vroeg om over iets anders te praten, kwam er binnen vijf minuten weer een betoog over het gevaar van testen op corona. Ze zeiden bijvoorbeeld dat er dan microchips via de neus werden ingebracht.”