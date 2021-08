Studenten Radboud voelen zich nog steeds niet happy: meer dan een kwart noemt gezondheidstoestand slecht

Een streep door veel festivals, maar in Nijmegen gaan De Oversteek en de Popronde ‘gewoon’ door

17 augustus NIJMEGEN - Tussen alle afgelastingen zijn er ook festivals die deze zomer doorgaan: de Popronde in Nijmegen maakt morgen bekend welke bands er zullen optreden. En De Oversteek in Nijmegen-Noord is nog ‘aan het puzzelen’ om alles zo ‘smooth’ mogelijk te laten verlopen, maar ook dat festival gaat door.