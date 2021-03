Studenten Radboud voelen zich slechter door coronacrisis, maar drinken en slikken minder: ‘Door avondklok rijdt de dealer niet meer’

NIJMEGEN - Tweederde van de studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen zegt zich slechter te voelen door de coronacrisis. Er is meer eenzaamheid, stress, angst en financiële onzekerheid. Studenten missen met name hun medestudenten en docenten en daarnaast de dagelijkse routine op de universiteit.

Het is de uitkomst van een groot onderzoek dat de universiteit heeft gehouden in december. Bij eenderde van alle studenten is een enquête afgenomen, de resultaten zijn representatief voor de hele universiteit.



Minder dan de helft van de studenten zegt te verwachten door de coronacrisis géén studievertraging op te lopen. Vooralsnog is zo’n vertraging tot een half jaar al een feit voor eenvijfde. De voornaamste reden van het tragere studieverloop is volgens de geënquêteerden dat ze minder goed in staat zijn om te studeren. Oorzaken: minder concentratievermogen, eenzaamheid en gebrek aan studiecontacten.



Ruim de helft (57 procent) zegt door afwezigheid van fysiek onderwijs minder goed te kunnen studeren. Niet iedereen ervaart overigens zo’n negatieve invloed. 35 procent denkt juist de studiedag béter te kunnen indelen met het vele thuisstuderen.

Studenten zijn juist minder gaan drinken

Structuur geven aan de studie en motivatie blijven houden zijn obstakels voor respectievelijk 60 en 45 procent. 23 procent heeft moeite met plannen, bijna de helft (45 procent) kan zich thuis niet goed concentreren op de studie en 12 procent geeft aan moeite te hebben met individueel studeren.



Aan de randvoorwaarden ligt het volgens de meeste studenten niet. 73 procent geeft aan goed voorbereid te zijn op grotendeels online-studeren en te beschikken over voldoende snel internet, een laptop en een goede werkplek thuis.



Rector Han van Krieken laat weten dat het studentenwelzijn bij de universiteit de hoogste prioriteit heeft. ,,Studenten die zich zorgen maken of ergens tegenaan lopen, kunnen contact opnemen met hun studieadviseur of andere studentenbegeleiders.



Wie ideeën heeft om het studentenwelzijn te verbeteren, kan contact opnemen met de nieuw benoemde coördinator studentenwelzijn Hannah Markusse. Ook werken we aan een pilot om te zien of sneltesten meer activiteiten mogelijk kunnen maken.”

Volledig scherm Jongeren aan het bier. © Shutterstock

Overigens zijn Nijmeegse studenten fors minder gaan drinken tijdens de coronacrisis. Ook gebruiken ze minder drugs, zo blijkt uit een parallel onderzoek van Vox, het journalistiek platform van de Radboud Universiteit.



670 studenten van de Radboud Universiteit deden mee aan dat onderzoek. Mannelijke studenten gingen terug van gemiddeld tien glazen alcohol per week vóór corona, naar 5,6 glazen tijdens de huidige lockdown. Vrouwen tikken er nog maar ruim drie achterover, tegen bijna zes voorheen.

Quote Ik besefte dat ik mijn principes voorbij was gegaan en dat ik last had van een alcohol-, koffie- en nicotine­ver­sla­ving.” 20-jarige student Radboud

Drank uit verveling

Die afname is geen verrassing, zegt hoogleraar Verslavingsonderzoek Jacqueline Vink, die in een adviserende rol betrokken was bij het onderzoek. ‘Het laat zien dat drinken voor studenten vooral een sociale activiteit is. En er zijn door de coronamaatregelen nauwelijks nog feestjes.’