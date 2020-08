Studenten voeren donderdag in Nijmegen grootste actie tegen hoge kamerprijzen

Volgens de studenten is het de hoogste tijd om in actie te komen tegen de kamerprijzen. ,,Met de huidige hoge kamerprijzen zijn we 35 jaar bezig met het afbetalen van onze woon- en studiekosten. We willen inzichtelijk maken hoeveel geld er wordt weggegooid aan huur”, zegt Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United.

Maandag voerden de studenten actie in Wageningen, waar ze koepeltenten opzetten op de Markt om duidelijk te maken hoeveel een student per maand kwijt is aan huur voor dezelfde oppervlakte als de tent. Dinsdag is er een actie in Groningen en woensdag in Utrecht en Amsterdam. In Nijmegen wordt de actieweek afgesloten.

Kamer steeds duurder

Volgens de organisatie worden de kamerprijzen opgegedreven doordat de woningnood onder studenten onverminderd hoog is. Een gemiddelde studentenkamer kost tussen de 420 en 520 euro, maar prijzen van 600 euro per maand worden steeds normaler en in sommige steden zijn prijzen van 700 euro en hoger geen uitzondering meer. Ook stijgen de kosten voor levensonderhoud en studie.

Studieschuld

Om dat te kunnen betalen, naast studie- en levenskosten, moeten studenten in veel gevallen een forse schuld aangaan, die ze in 35 jaar moeten aflossen. ‘Ze sluiten als het ware een hypotheek op hun toekomst af”, zegt Lyle Muns, voorzitter van de studentenvakbond LSVb. ,,Om nu hun huur te kunnen betalen.” Omdat de kamerprijzen een grote factor zijn in de totale kosten voor uitwonende studenten, willen de jongerenbonden dat deze naar een betaalbaarder niveau worden gebracht. Muns: ,,We willen niet dat studenten zich in de schulden moeten steken om huisjesmelkers te sponsoren.”

De bonden willen dat er een basisbeurs komt voor studenten, waarmee zij, in combinatie met een bijbaan van twaalf uur per week, zonder schulden een goede opleiding kunnen afronden. Momenteel bouwen studenten gemiddeld een schuld op van meer dan 24.000 euro.