Studentenband klimt op dak van Carolus Magnus voor een Beatles-esque optreden

Radboud Universi­teit verwelkomt weer studenten, al is het op de campus nog stil

8:05 NIJMEGEN - Deze week is het onderwijs aan de Radboud Universiteit weer begonnen. Na maanden achter hun laptop mogen studenten weer in de collegebanken plaatsnemen, maar de animo is nog niet groot. De campus verkeert nog steeds in diepe rust.