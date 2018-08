'Studentenstop kunstmatige intelligentie is slecht voor veiligheid'

Elke jongere die de studie wil volgen is nodig, zegt Ineke Dezentjé Hamming van de Cyber Security Raad (CSR), een adviesorgaan van het bedrijfsleven, wetenschappers en de publieke sector.

Groeiende vraag

,,We zijn koploper met digitaliseren in Europa, maar daardoor ook kwetsbaar.’’ Ze ziet landen om ons heen daarin fors investeren. ,,Nederland blijft achter en het gevaar is dat de landen die wel investeren ons talent aanzuigt.’’ Bovendien is er een groeiende vraag naar innovatie en technisch personeel. ,,Het is alle hens aan dek.’’

De Nijmeegse universiteit kan niet anders, zegt Tom Heskes, hoogleraar artificial intelligence (AI). De studie is in korte tijd erg populair geworden. Stroomden vier jaar geleden nog dertig tot veertig studenten in, vorig jaar waren het er 178. ,,Het wordt lastig om de kwaliteit te garanderen.’’

Noodfinanciering

Ook andere universiteiten stellen stops in. Heskes denkt dat de populariteit te danken is aan het feit dat AI veel in het nieuws is en doordat jongeren er voortdurend mee te maken hebben. ,,AI is cool.’’

De CSR wil dat het ministerie een 'noodfinanciering' van rond de 500 miljoen euro beschikbaar stelt om de studie voor iedereen toegankelijk te houden. Ook moeten de universiteiten hulp krijgen bij het vinden van geschikt personeel. In 2019 moeten alle studenten die dat willen weer toegelaten worden.