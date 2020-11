Studentenvakbond AKKU: ‘Schrap ook bindend studieadvies voor universiteiten’

Klant spuugt personeels­lid Nijmeegse Albert Heijn vol in gezicht: ‘Onbeschof­te actie’

10 november NIJMEGEN - Een personeelslid van supermarkt Albert Heijn in de Nijmeegse wijk Meijhorst is maandag voluit in het gezicht gespuugd door een klant. De spuwende man kreeg ruzie nadat hij een winkelverbod kreeg opgelegd. ,,Een heel onbeschofte actie”, zegt wijkagent Hans Zweers over het incident.