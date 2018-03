Stukje Spiegelwaal officieel zwemwater

Minister

Brugspringers

Reddingsbrigade

Na vragen van het Nijmeegse D66-kamerlid Rob Jetten in het voorjaar van 2017 verklaarde de vorige minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen dat zij ervoor zou gaan zorgen dat de Nijmeegse Reddingsbrigade een rol zou krijgen bij het toezicht in de Spiegelwaal.



Die Reddingsbrigade is al decennia actief op waterplassen in de regio en had zich al aangeboden als toezichthouder. Vice-voorzitter Johan verhoeven bevestigt dat hij medio vorig jaar ook gebeld is door Rijkswaterstaat. ,,Maar het is helaas bij dat ene telefoontje gebleven. Afspraken over onze inzet zijn nog niet gemaakt.’’ Hij vindt dit jammer. ,, We willen nog steeds aan de slag in de nevengeul.’’



Al in 2014 diende de Reddingsbrigade bij de gemeente en Rijkswaterstaat een plan in om het toezicht te regelen in combinatie met een opleidingscentrum voor 'varend redden'. De Reddingsbrigade ziet grote kansen om Nijmeegse studenten bij het toezicht te betrekken. De organisatie werkt ook samen met andere watersportverenigingen die actief willen worden in het Rivierpark Lent.