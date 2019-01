Stunt met gratis burrito's trekt veel publiek naar nieuwe Mexicaan in Nijmegen

update Politie zocht man bij Erasmus­laan die mogelijk groot mes bij zich had

11:18 NIJMEGEN - De politie heeft vanochtend in de omgeving van de Erasmuslaan in Nijmegen gezocht naar een man die mogelijk in bezit was van een groot mes. Via Burgernet was een oproep uitgegaan om naar de man uit te kijken. Daarbij werd gewaarschuwd de man niet te benaderen, maar direct 112 te bellen.