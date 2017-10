Stutpalen in school om instorten te voorkomen

Een monteur ontdekte die met Pasen per toeval bij onderhoud. Stutpalen ondersteunen al maanden het plafond in twee klaslokalen waar de lessen steeds zijn doorgegaan. Ook de rest van de school is in vol bedrijf gebleven.

,,Maar niemand hoeft zich zorgen te maken dat de veiligheid van de leerlingen in gevaar is of is geweest’’, zegt rector Wouter Middendorp. ,,Dat is ons op het hart gedrukt door de architect (Factor Architecten uit Duiven, FH) die onderzoek heeft laten doen. Wat in Eindhoven met de parkeergarage is gebeurd, is hier absoluut niet aan de orde. Dat is appels met auto's vergelijken.’’