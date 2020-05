Stuur ons je lievelingsfoto met je moeder

Molukkers hangen protest­vlag uit: ‘Het leeft, ook bij de jongere generaties’

4 mei NIJMEGEN - Molukkers in Nederland hangen dinsdag uit protest de Molukse vlag halfstok. De landelijke actie krijgt navolging in Nijmegen. Vooral in Hatert wordt navolging verwacht, want daar wonen veel Molukse gezinnen.