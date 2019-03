Superfan van NEC, uit Friesland: ‘Hier zeggen ze nu ook ennisee’

Waalbrug: filerijder ziet geen heil in P+R bij Ovatonde

6:58 NIJMEGEN - Via de Oversteek rijden, de spits mijden, de fiets pakken en meer thuis werken. Dat zijn de meest genoemde maatregelen die forensen naar eigen zeggen treffen om de verkeersdrukte rond de Waalbrug te voorkomen. Slechts een kleine groep kiest ervoor de auto te parkeren bij de Ovatonde (P+R) bij Ressen of station Elst en daarna per bus, trein of fiets verder te reizen. En vrijwel niemand begint met carpoolen.