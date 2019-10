‘Superleip’ optreden van De Staat in fietstunnel onder het Rijksmuseum

NIJMEGEN / AMSTERDAM - De Staat speelde in het verleden al op veel bijzondere plekken, maar een fietstunnel stond nog niet op het lijstje. Donderdagavond is het zover als de Nijmeegse band in het kader van het Amsterdam Dance Event (ADE) optreedt in de passage onder het Rijksmuseum.

,,Deze komt zeker in onze top 5 van meest gekke locaties”, laat De Staat-frontman Torre Florim weten aan de vooravond van hun bijzondere optreden. ,,We speelden al eens in een vliegtuigmuseum, op een industrieterrein en in het Van Gogh Museum, maar dit is ook heel vet.”

De locatie is dan ook een van de redenen dat Florim en zijn mannen volmondig ‘ja’ zeiden toen ze werden gevraagd voor het optreden, ondanks dat sommigen misschien de wenkbrauwen optrekken dat een rockband op een dancefeest optreedt. ,,Het maakt mij niet zoveel uit wat mensen denken. Ik zeg altijd dat wij ook dansmuziek maken. Het is maar net hoe je dance interpreteert. Voor mij is het geen discussie’’, aldus Florim.

Ballads

Wel zal De Staat de show, die voor de band een uur duurt, een iets andere setlist spelen dan normaal. ,,Het wordt uiteraard gewoon een De Staat-show. We gaan niet opeens iets anders doen, maar we gaan bijvoorbeeld geen ballads spelen. We hebben tracks uitgezocht die goed bij deze setting passen.”



Volgens Florim heeft dance altijd al een grote invloed gehad op het repertoire van De Staat. “Net zoals hiphop. Het zit in de opbouw, maar veel songs hebben ook een repetitief karakter”, aldus de zanger, die uitkijkt naar het bijzonder project. ,,Het wordt spacier dan normaal, psychedelischer en zeker ook elektronischer. Het wordt waarschijnlijk superleip op deze te gekke plek.”

