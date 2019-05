Supermarkt in Nijmegen alle dagen open, dus ook op feestdagen

Het college van Burgemeester en Wethouders stemde dinsdag in met de verruiming van de winkeltijdenwet. De gemeenteraad moet formeel nog groen licht geven. Dat lijkt een hamerstuk, want eerder sprak een meerderheid van de politieke partijen zich uit voor een verruiming.



De nieuwe winkeltijden gaan in nadat de raad akkoord is gegaan. Als dat tijdens de gemeenteraad van 5 juni is, kunnen supermarkten op Eerste Pinksterdag 9 juni de winkel openen. Zeker is dat nog niet, pas 29 mei worden de agendapunten voor de raad van 5 juni vastgesteld.

Verplicht gesloten

Op grond van de nu geldende Verordening Winkeltijden uit 2016 zijn supermarkten en bouwmarkten verplicht gesloten op Eerste Pinksterdag, Eerste Paasdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op andere zon- en feestdagen mogen deze winkels tussen 12.00 en 22.00 uur open.



Ruimere openingstijden, het is een lang gekoesterde wens van veel ondernemers in de stad. In een aantal gemeenten rond Nijmegen is dat al het geval, zoals in Wijchen, Malden, en Arnhem.



Nijmeegse ondernemers missen daardoor veel klanten, zeggen ze. Ook onder consumenten is er een behoorlijk draagvlak voor openstelling op zon- en feestdagen. Uit een landelijke evaluatie van het ministerie van Economische Zaken blijkt bovendien dat ruimere openingstijden over het algemeen geen negatieve gevolgen hebben voor werknemers, aldus de gemeente Nijmegen.

‘Collectief moment van rust’

Maar niet iedereen is blij met de veranderingen. Het Bewonersplatform Binnenstad is geen voorstander van ruimere openstelling van winkels op zon- en feestdagen. Leden van de Raad van Levensbeschouwing hechten aan een ‘collectief moment van rust in de week’ en zijn voor verplichte sluiting op feestdagen.