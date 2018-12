Supermarkten in Nijmegen eerste kerstdag dicht; personeel en klant moeten ‘even rusten en onthaasten’

Ondanks magere opkomst geven de Gele Hesjes niet op: ‘we moeten routine hebben’

22 december NIJMEGEN - Ongeveer 20 mensen in Gele Hesjes kwamen zaterdagmiddag bijeen op Plein ‘44 in Nijmegen om te demonstreren. Een lage opkomst die tegenvalt, beaamt woordvoerder Danny Cornelissen. Niettemin is het de inzet om gewoon elke week bij elkaar te komen voor weer een demonstratieve wandeling. Niet de komende zaterdag overigens want dan is er een landelijke actie gepland in Den Haag.