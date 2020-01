Supermarktketen hoopt met 5 miljoen plaatjes over Nijmeegse wijken op nieuwe hype

Ook dit keer is Stichting Noviomagus verantwoordelijk voor de teksten en afbeeldingen in het boek. ,,We realiseerden onszelf niet wat voor werk we ons met het thema ‘wijken’ op de hals haalden. Nijmegen telt er liefst 44”, vertelt Mark van Loon van Noviomagus. ,,Omdat veel van de wijken nog relatief kort bestaan, beschrijft dit boek de meer recentere geschiedenis.”

Nijmegenaren zijn dol op geschiedenis

Het is geen toeval dat opnieuw voor een ‘geschiedenisboek’ is gekozen. Nijmegenaren zijn er dol op, zo bleek tijdens de vorige actie. Dat eerste plakboek, waarin de historie van de stad wordt verteld, ontketende een ware verzamelwoede. Op de afsluitende ruildag in de Stevenskerk kwamen toen zo’n drieduizend spaarders af, op zoek naar die ene nog ontbrekende sticker. ,,De actie was een enorm succes”, vertelt Chiel van Gessel in zijn Jumbo-filiaal aan de Fenikshof in de wijk Biezen. ,,We hebben tot op het laatst nog plaatjes laten bijdrukken, zodat iedereen zijn boek compleet kon maken. Wat opviel was dat anders dan bij soortgelijke spaaracties niet alleen kinderen maar vooral ook 50-plussers aan het verzamelen sloegen.”

Bescheiden animo op eerste dag

Of het dit jaar weer zo’n succes wordt, is afwachten. Nadat burgemeester Bruls in Jumbo Fenikshof om 16.00 uur het eerste exemplaar in ontvangst had genomen, bleef de animo bij de kassa nog bescheiden. ,,Dat is de hele dag al zo, zegt caissière Gwentje. ,,We vragen sinds vanmorgen iedere klant of hij Nijmeegse plaatjes wil. De meesten weten niet wat we bedoelen.”



Ondanks de rustige start, ‘we zijn vandaag ook pas begonnen hè’, gokken de Nijmeegse Jumbo’s op een succesvolle actie. Van Gessel: ,,We laten 5 miljoen plaatjes drukken, ruim een keer zoveel als vorig jaar. En de afsluitende ruilbeurs wordt op 18 april gehouden in De Goffert. Daar kunnen we ruim 3.000 verzamelaars kwijt.”



De spaaractie duurt dit keer tot 11 april. In de laatste vier weken kan ook worden gespaard voor zes mokken met daarop historische afbeeldingen zoals bijvoorbeeld het oude Goffertstadion en de universiteit.