Supertalent Rafael (8) is internethit met voetbaltrucjes

Nijmeegs filmfesti­val Go Short laat ook de beste VR en videoclips zien

18:05 NIJMEGEN - Go Short, het internationale festival voor korte film in Nijmegen, heeft de competitie uitgebreid met nieuwe genres. Dit jaar strijden ook 360° VR-films en videoclips om prijzen in een eigen programma. ,,Omdat het artistiek volwaardige filmvormen zijn’’, zegt woordvoerster Wieneke van Koppen.