Supporters NEC kunnen wedstrijden in de bioscoop kijken: ‘de ultieme oplossing’

Het is ‘de ultieme oplossing voor NEC fans die door de coronamaatregelen nu niet meer hun favoriete club in het stadion kunnen zien’, denken ze bij Pathé.

Het wordt in ieder geval geen volle zaal: er mogen maximaal 30 voetbalsupporters binnen, vanwege de coronamaatregelen. En juichen mag niet.

Niet iedereen heeft FOX

,,Misschien wel leuk. Niet iedereen heeft FOX Sports (de betaalde tv-zender die de wedstrijden uitzendt-red). Je moet dan wel met een gezinslid gaan, dan mag je ten minste naast elkaar zitten. Want anders zit je op 1,5 meter van elkaar. Of het een gezellig avondje uit is, is afwachten. Ik hoop dat we voor kerst weer naar de Goffert kunnen,” reageert Jeroen Rengers van supportersvereniging NEC.

Popcorn is er evenmin bij, en zeker geen alcohol: de horeca in de Pathé-bioscoop in Nijmegen-Noord is dicht vanwege de coronamaatregelen. Mensen mogen wel zelf een drankje meenemen, alcoholvrij.

Sfeer

,,Op een groot scherm naar een wedstrijd kijken, is altijd leuk”, zegt Gerry van Campen, stadionspeaker bij NEC. ,,Ik denk wel dat die dertig plaatsen wel weg zijn. Voor de sfeer zou ik zeker zelf ook een keer gaan kijken.”

NEC-directeur Wilco van Schaik reageert meteen heel enthousiast: ,,In Pathé kijken naar de wedstrijd van NEC, een unieke setting. Een aparte belevenis om mee te maken in deze bijzondere tijd.”

Blote man

Overigens is Pathé in Maastricht gestopt met het vertonen van de voetbalwedstrijden van MVV op het grote doek. De reden: een blote man die door het beeld liep en gejoel in de bioscoop. Ook Pathé in Den Haag vertoont geen voetbalwedstrijden meer nadat supporters allerlei spullen tegen het scherm gooiden. Voor Pathé Nijmegen is dat geen reden om de wedstrijden van NEC niet uit te zenden.

Bioscoopmanager Peter van der Schans: ,,In elke groep heb je mensen die zich niet kunnen gedragen. We nemen het serieus en het is wel een signaal om het goed in de gaten te houden. Maar we zien geen reden om ervan af te zien. Als het misgaat, is dat meteen het einde van voetbalwedstrijden op het grote doek.”