Surfbabe Wendy was ‘het mooiste meisje’ en heeft nergens spijt van

column Misschien vier ik mijn verjaardag maar beter nooit meer. Blijf ik, net als Job, voor altijd jong

Ik denk erover voortaan in de zomer jarig te zijn. Een half jaar na mijn officiële geboortedag geef ik een tuinfeest. ,,Dat is in augustus”, rekent mijn vriendin voor. ,,Niet handig, dan komt er niemand, want is iedereen op vakantie.”

10 februari