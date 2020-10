Surinaamse foodtruck tegen overlast op de Waalkade: ‘Als ze hier wat eten komen halen zijn ze altijd netjes’

Mister Afvalver­wer­king neemt morgen afscheid: ‘Er zitten geen lijken in de kast’

29 september Na 31 jaar vertrekt Mister Afvalverwerking Gerard van Gorkum op 1 oktober als directeur van de Afvalverwerking Regio (ARN) in Weurt. Dat valt niet mee. ,,Het is nooit af, eigenlijk is dat jammer. Ik merk dat het toch lastiger is om los te laten dan ik dacht.”