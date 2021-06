Susan redt vrijwillig dieren, 24 uur per dag: ‘Mensen weten me altijd te vinden als er iets aan de hand is’

,,Ik ben opgegroeid aan de Voorstadslaan en struinde altijd door de stad met mijn vriendinnen. We fietsten alle paarden af, bij Sancta Maria in Hees stonden drie shetlanders. Of we gingen de sluis over naar Weurt, waar paarden in de wei stonden. En we gaven eigen namen aan die dieren. Al snel kwam de eerste zwerfhond in beeld. Het was een puppy die we ergens hadden zien lopen.



,,Van mijn ouders mocht ik altijd wel dieren meenemen, al sputterde mijn moeder nog weleens tegen. Mijn vader was daar heel gemakkelijk in, we hebben zelfs een aapje gehad. In de Molenpoort was een dierenwinkel met puppy’s in de etalage. Dan kocht hij er één en kregen mijn broertje en ik ruzie. Mijn hond! Nee, mijn hond! Mijn vader ging terug en kocht er gewoon nog één. En mijn moeder maar foeteren, want die moest vier hopen stront opruimen, want echt zindelijk waren ze niet. En mijn broertje en ik ook niet.



Domste beslissing ooit

,,Uiteraard wilde ik dierenarts worden, maar ik maakte het Canisius College niet af. Dat was de domste beslissing ooit. Daarom zeg ik nu tegen mijn neefjes en nichtjes: maak die school af. Ik liep van huis weg en ging heel andere dingen doen. Bij de schillenboer werken en op pad met peerd en wagen. Ik oefende een keer met een tractor op de weg langs het kanaal. Maar dat schakelen ging zo lastig, dus lette ik niet op de weg. Reed ik pardoes tegen een boom aan. Ik kan nu wel rijden hoor. Het Keizer Karelplein is mijn favoriet.