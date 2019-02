SV Hatert kan zaterdag weer wedstrijden spelen

NIJMEGEN - Amateurvoetbalvereniging SV Hatert kan zaterdag weer voetballen. De schade die vandalen dit weekeinde hebben aangericht aan de voetbalvelden, is gisteren al grotendeels hersteld. Op het hoofdveld is de goal gerepareerd. Ook zijn sleuven en gaten gedicht met nieuwe graszoden en zand.

Het werk is maandag voortvarend ter hand genomen door vijf medewerkers van de gemeente Nijmegen, eigenaar van de clubvelden. Teamleider Buitensport Peter Hendriks: ,,We hebben al het andere werk uit onze handen laten vallen. We vonden allemaal dat eerst het gedupeerde SV Hatert uit de brand moest worden geholpen.”

Sleuven van tientallen meters

In de nacht van zaterdag op zondag hebben onbekenden met spades over tientallen meters sleuven gegraven in het hoofdveld en twee trainingsvelden. Een doel, met beton verankerd, werd omver getrokken. Op het veld waren tal van kuiltjes gegraven, met de duidelijke bedoeling het voetballen onmogelijk te maken. Zondag moest de wedstrijd van het eerste team van SV Hatert tegen Germania uit Groesbeek worden afgelast.

Quote dat met de hand op zo'n grote schaal velden zijn verruïneerd, is nieuw voor mij. Peter Hendriks, Teamleider Buitensport

Derde keer

Het was de derde keer dit jaar dat SV Hatert doelwit is van vandalen. De club heeft aangifte gedaan bij de politie, maar er is nog geen spoor van verdachten. Bestuursleden willen niet speculeren over wie de daders kunnen zijn. Volgens Hendriks zijn ze grondig te werk gegaan. ,,Ik heb wel eens gezien dat iemand met een slippende auto een voetbalveld de vernieling in heeft geholpen. Maar dat met de hand op zo'n grote schaal velden zijn verruïneerd, is nieuw voor mij.”

Wedstrijdsecretaris Frits Alders is opgelucht dat zaterdag weer kan worden gevoetbald. ,,Er staan dan zes of zeven jeugdteams te trappelen.” Het eerste elftal speelt zondag een uitwedstrijd in Haalderen.