Sven Ratzke wint Musical Award: ‘Ik maak duizend luchtsprongetjes’

En de winnaar is... Sven Ratzke. Zo klonk het gisteravond in Ahoy in Rotterdam tijdens de Musical Awards.

Hij won de award voor beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical. Groot applaus volgde, waarna de Arnhemse dragqueen Hoax LeBeau het podium betrad om namens de verhinderde Ratzke de prijs in ontvangst te nemen. ,,Sven kon er vandaag niet bij zijn, want die staat in Tivolivredeburg met het Groot Omroepkoor.’’

‘Zeer vereerd’

De Duits/Nederlandse acteur heeft het druk. Zo tourt hij ook in de theaters met zijn voorstelling Where are we now. Ondanks zijn volle agenda had hij wel een speech voorbereid.



,,Ik ben zeer vereerd en maak duizend luchtsprongetjes. Laten we de eigenzinnigheid vieren. Op het toneel, where all dreams come true’’, las LeBeau namens Ratzke voor vanaf een verkreukeld briefje. Later die avond is Ratzke nog naar Rotterdam gereden om zijn award op te halen, laat hij op Instagram weten.

Rockmusical

Ratzke won de award voor zijn rol als de geflipte wetenschapper Dr. Frank ’n Furter in de cultmusical Rocky Horror Show. Een stuk dat volgens Ratze niet goed is samen te vatten: ,,Je moet het zelf ondergaan.’’ Zelf spreekt hij liever over een rockmusical, liet hij eerder weten aan deze site.

Wie Ratzke nog wil zien als Dr. Frank ‘n Furter moet in juli naar het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarnaast komt hij op zondag 15 mei naar zijn thuisstad Nijmegen met zijn voorstelling Where Are We Now. Hij treedt dan op in de Stadsschouwburg en op 4 juni is hij ook in Schouwburg Cuijk te zien.

Volledig scherm Hoax LeBeau met de award van Sven Ratzke © ANP