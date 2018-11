Sven Ratzke zit bijna 20 jaar in het vak, de ras-entertainer is lesmateriaal geworden

Een blik op het tourschema van ‘podiumdier’ Sven Ratzke doet duizelen. Avond na avond optredens, festivals in Edinburgh, tournees in Australië en shows in New York volgen elkaar in een ras tempo op, afgewisseld met voorstellingen 'thuis’ in Nederland en Duitsland. Dan speelt de Duits-Nederlandse theaterman niet eens telkens dezelfde show maar vier à vijf door elkaar heen: Starman, Homme Fatale, For one night only en binnenkort ook het nieuwe It’s wunderbar. ,,En ook nog eens versies in drie talen: Nederlands, Duits en Engels‘’, voegt hij er zelf fijntjes aan toe.’’