Swapfietsrage overgewaaid naar Nijmegen: fietsen op de kop gezet

Het fenomeen is overgewaaid uit Wageningen, waar sinds de introductieweek in 2018 de blauwe voorband van fietsen regelmatig de lucht in steekt in plaats van op het wegdek staat. Swapfiets, met ruim drieduizend fietsen in Nijmegen, is niet blij met de situatie.



,,Het begon als een ludieke studentengrap, maar we vinden het vervelend voor de gebruikers. Zij worden nu opgezadeld met het probleem dat ze hun fiets niet terugvinden zoals die is achtergelaten”, aldus het bedrijf in een eerdere reactie aan deze krant.