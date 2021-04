Swingen in Doornroosje of alles op zwart in Duiven? Op deze plekken in de regio krijg je een glimp van normaal

NIJMEGEN - Sta je te trappelen om weer eens cultuur te snuiven, altijd al een keer willen turnen of helemaal klaar met de digitale roulettetafel? Een kleine groep uitverkorenen kan deze maand ouderwets op stap in de regio met een kaartje én een negatieve uitslag van een coronasneltest.

Alleen daarmee ben je welkom bij bijvoorbeeld poptempel Doornroosje in Nijmegen, Musis & Stadstheater in Arnhem of Gran Casino in Tiel die in april een paar dagen de deuren mogen openen.

Koos Hornman van Doornroosje in Nijmegen is heel blij dat er weer optredens op het programma staan bij de poptempel. ,,We hopen dat dit de eerste stap is naar de heropening van onze zalen en de culturele sector. Het is extra leuk dat het rondom Koningsdag is. Dat hadden we niet verwacht.’’

Concerten

De Nijmeegse concertzaal mag drie concerten geven voor 137 bezoekers. Op 25 april staat Thijs Boontjes op het programma, een dag later Stippenlift en Pip Blom sluit 27 de concertreeks af.

Hornman laat weten dat tussen de stoelen waarop het publiek moet plaatsnemen 1,5 meter afstand komt. ,,We hopen dat we snel die 1,5 meter los kunnen laten en enigszins terug kunnen naar normaal.’’

Turnen, zwemmen en trampolinespringen

Van alle sport- en jeugdactiviteiten zijn er vier in deze regio. Jumpsquare in Arnhem mag honderd jongeren tot 18 jaar op 16 april binnen laten springen op de trampolines. Een dag later gaat bij zwembad Marveld in Groenlo evenveel zwemmers welkom.

Volledig scherm Springparadijs Jumpsquare in Arnhem. © Gerard Burgers

In stadion GelreDome in Arnhem mogen 3000 Vitesse-fans op 18 april naar de KNVB-bekerfinale kijken op grote schermen. Vier dagen later zijn honderd bezoekers welkom bij een trainingsinstuif bij turnvereniging WSTV Split in Wageningen.

Casino’s en dierentuinen open

In de regio mogen bezoekers in drie casino’s een gokje wagen. Op 17 april zijn 280 gasten welkom in Tiel bij Gran Casino. Een week opent Jack’s Casino de deuren in Duiven en Nijmegen. In Duiven is er plek voor 250 gokkers, onder de Waal kunnen 350 gasten terecht.

Ouwehands Dierenpark in Rhenen mag vier dagen op rij open: van 14 april tot en met 17 april. Elke dag mogen 2000 bezoekers zich vergapen aan de dieren.

Eusebiuskerk en theater

De Eusebiuskerk in Arnhem is één van de monumenten, musea, theaters en poppodia die de deuren mag openen. Op 9 en 10 april zijn 150 bezoekers welkom in het godshuis. In Arnhem mag het Openluchtmuseum op 21, 22 en 23 april zelfs open voor 2500 bezoekers per dag.

In Arnhem zijn ook Musis & Stadstheater en het Posttheater uitverkoren om voorstellingen te verzorgen. In het eerste theater zijn 13, 14 en 15 april 301 bezoekers welkom. Op dezelfde dagen kunnen 90 cultuurliefhebbers terecht bij het Posttheater.

Tot slot mag Hotel De Bilderberg in Oosterbeek op 30 april een zakelijke bijeenkomst houden voor vijftig bezoekers. Natuurlijk zijn er ook buiten de regio activiteiten waarvoor kaartjes zijn te bemachtigen. Klik op de linkjes voor een volledig overzicht per categorie.