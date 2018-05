Syriër die seks had met meisje van 12 jaar moet cel in

Het meisje was in de nacht van 22 op 23 oktober 2016 weggelopen uit de instelling waar ze verbleef. De man kwam het meisje tegen in het centrum van Nijmegen en nam haar mee naar zijn tijdelijke onderkomen waar hij met zijn ouders woont. Daar had hij seks met haar.

De man blijft ontkennen dat laatste ontkennen. In de onderbroek van het meisje werden echter DNA-sporen van de man gevonden. ,,Ik heb haar een slaapplek in de gastenkamer aangeboden en ben vervolgens zelf gaan slapen. We hebben zeker geen seks gehad’’, zei de Syriër eerder in de rechtszaal. ,,Ik ben onschuldig, alles is door het meisje verzonnen. Zij, ik en God weten dat.’’