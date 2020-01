Taakstraf geëist voor klap die kaak brak van presentator Tim Hofman

Jeugdzorg­in­stel­ling Entrea verkoopt woning voor 10 jongeren uit geldnood: ‘Op langere termijn is het geen oplossing’

NIJMEGEN - Entrea Lindenhout, jeugdzorginstelling met de roots in Nijmegen, heeft vastgoed verkocht om financieel gezond te blijven. Recent is een Nijmeegse woning voor tien cliënten in de jeugdzorg, De Kaap in Nijmegen, van de hand gedaan. ,,We sluiten het jaar 2019 met een plusje af. Zonder de verkoop van het pand was dit veel lastiger geweest", aldus interim-bestuurder Maarten Hoek.